الاتحاد الأوروبي يستضيف طلاب الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية

زار طلاب كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، مقر الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث كان في استقبالهم السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، وساندار دي وايل، نائب رئيس الوفد، هبة جابر، المسؤولة الإقليمية للبحث والابتكار، أحلام فاروق، مديرة برنامج التعليم والتعليم العالي والشباب، هنا لبدة، مسؤولة الإعلام والمعلومات، مارينا فاريلا رئيسة قسم السياسة والصحافة والإعلام، إبراهيم العافية رئيس قطاع العمليات، أيمن عياد مدير برنامج المياه بالاتحاد، أيمن الشربيني المسؤول الصحفي.

وأكد «سوركوش» أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا مختلف مشاريع الاتحاد الأوروبي في الدولة المتعلقة بتطوير التعليم، الزارعة، البنية التحتية، تمكين المرأة ، ترشيد استخدام المياه وتمكين الشباب.

وأجاب على استفسارات الطلاب ومناقشتهم حول عدد من القضايا القانونية والاقتصادية والسياسي، كما تناول اللقاء حوار موسع بين المسئولين بالاتحاد والطلاب، حيث إنه تم تسليط الضوء على كيفية عمل وفد الاتحاد الأوروبي، ومهام كل قسم به، وكيفية إبرام الاتفاقات مع السلطات المصرية وعملية تنفيذها، وسياسة الجوار الأوروبية، والتعريف ببرنامج "هواريزون أوروبا" وهو برنامج واعد للأبحاث والابتكار بقيمة 120 مليار يورو ليحل محل برنامج هواريزن 2020.

كما تطرق الحوار إلى مناقشة جوانب التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر بما في ذلك البرامج المصممة لدعم التعليم المهني والحكومي، وخطة الاتحاد لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيف قضايا الهجرة وزيادة الوعي بتغير المناخ، فضلاً عن استعراض الفرص التعليمية التي يوفرها الإتحاد للطلاب بما في ذلك المنح الدارسية للمصريين منهم في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للحديث عن برنامج إيراسموس بلس في مجال التعليم والتدريب والشباب والرياضة للفترة 2014-2020.

كما عرض مسئولي الاتحاد الإطار المالي الجديد بين الاتحاد الأوروبي ومصر، واتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004، والقيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي، برئاسة جوزيف بوريل، والذي تم تعيينه ممثلًا ساميًا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، في الأول من ديسمبر 2019، وتأثير ذلك على عمل الوفد.

كما شهد اللقاء تنظيم محاضرة للطلاب عن قضية ندرة المياه في مصر، وضح خلالها أن احتياجات مصر في قطاع المياه مرتفعة بشكل مثير للقلق، وأسباب ذلك والتحديات والحلول الممكنة. ودور الاتحاد الايجابي باعتباره أكبر مقدم للمنح في القضايا المتعلقة بشح المياه في مصر، خاصة انه يعمل على تحسين آليات توفير المياه بها من خلال ما يسمى بدورة إدارة مشروعات الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساهم في زيادة وعي الطلاب بأزمة ندرة المياه القادمة في مصر.

واختتم اللقاء بتقديم لمحة عامة عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المصريين، وكيف تعد من أهم مصادر المعلومات بينما تكون في الوقت نفسه وسيلة فعالة للغاية من أجل الوصول إلى الجمهور.