«فود ووتش» تنتقد تقصير الهيئات الألمانية المعنية بالتفتيش على سلامة الأغذية

أكدت منظمة "فود ووتش" لمراقبة سلامة الأغذية، وجود قصور هائل في دور الهيئات المعنية في ألمانيا في التأكد من التزام الجهات التي تتعامل مع الغذاء، مثل مصانع الأغذية والمطاعم والفنادق، بالمعايير المعمول بها في ألمانيا.

وحسب المنظمة اليوم الأربعاء في برلين، فإن 10% فقط من الهيئات الرسمية في ألمانيا هي التي تنفذ العدد المطلوب منها من حملات التفتيش والفحص والمراقبة على الجهات التي تقدم أغذية للجمهور، مما يعني وفقا للمنظمة، أن أكثر من 250 ألف زيارة فحص لا تتم، وذلك بسبب وجود نقص "فاضح" في أعداد العاملين في الجهات الرقابية.

وطالبت المنظمة ومعها عدد من مراكز حماية المستهلك في ألمانيا، باعتماد تغيير جذري في الرقابة على سلامة الأغذية، ووصفت القصور الموجود في هذه الرقابة بأنه "مخالفة تكاد تشمل جميع أنحاء ألمانيا"، ضد لوائح حماية المستهلك.

ورأت المنظمة أن صناع القرار السياسي في ألمانيا لا يدعمون المشرفين الغذائيين، "وبذلك فإن المجالس البلدية المسؤولة ورؤساء مجالس المدن والوزراء، لا يضرون المستهلكين فقط، بل يضرون الكثير من مصانع الأغذية التي تعمل بشكل نظيف وشريف"، حسبما أكد المدير التنفيذي للمنظمة، مارتن روكر.