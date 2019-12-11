ترامب يرشح جيسي ليو لمنصب وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب

وزير التنمية المحلية: المسؤول إذا اعتاد مشهد القمامة فـ«لا مكان له داخل الوزارة»

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بدرية طلبة: محمد صبحي سبب عدم تغيير اسمي.. وإسعاد يونس كانت صاحبة دور «أشجان المترجمة»

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