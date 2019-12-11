استمرار عمليات البحث عن ضحايا الطائرة التشيلية المحطمة

تواصلت جهود البحث عن الطائرة العسكرية التشيلية «سي-130 هيركليز» التي تحطمت وعلى متنها 38 شخصًا عندما تحطمت وهي في طريقها إلى قاعدة في القطب الجنوبي.

وتفقدت 13طائرة وأربع سفن المنطقة التي فقد فيها الاتصال بالطائرة في محاولة لإنقاذ أي ناجين محتملين، كما رصدت ثلاثة أقمار اصطناعية برصد المنطقة لذات الغرض.

وأعلنت القوات الجوية التشيلية بعد أكثر من سبع ساعات عن فقدان الاتصال بالطائرة إن الطائرة قد "تحطمت".

وذكرت القوات الجوية أن جميع الموارد الجوية والبحرية المتاحة في المنطقة، سواء التشيلية أو الأجنبية، تواصل البحث في المنطقة التي فقد الاتصال فيها بالطائرة، في محاولة للعثور على ناجين.

وأقلعت الطائرة من قاعدة تشابونكو الجوية في بونتا أريناس بجنوب البلاد الساعة 0455 من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي (1955 بتوقيت جرينتش) وفُقد الاتصال بها الساعة 0613 مساء.

وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة "بريزيدنتي إدواردو فراي مونتالفا"، وهي قاعدة تشيلي الأكثر أهمية في القطب الجنوبي، وكان على متنها 38 شخصًا، 17 من أفراد الطاقم و21 راكبًا.

وذكر البيان: "كانت الطائرة تقوم بمهام دعم لوجستي وتنقل افرادا تم ارسالهم لمراجعة خط أنابيب امدادات الوقود العائم في القاعدة".