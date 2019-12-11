السفير الأمريكي يزور معبد فيلة ضمن جولة سياحية بأسوان

أجرى السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، ترافقه زوجته اليوم الأربعاء، جولة سياحية لزيارة معبد فيله على هامش تواجدهم بأسوان حاليًا للمشاركة في أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، والذي رافق المسؤول الأمريكى، إن السفير عبر عن أعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أنه سيوجة الدعوة لكل أصدقائه وأفراد عائلته بزيارة مصر وخاصة أسوان لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أنه سيزور أسوان العديد من المرات خلال الفترة القادمة نظرًا لإعجابة الشديد بهذه البقعة الساحرة جنوبي مصر.

وأشار مدير عام آثار أسوان، أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قدم شرحًا وافيًا عن تاريخ معبد فيلة حول مراحل بنائه وإنقاذه من الغرق ضمن إنقاذ أثار النوبة القديمة إبان إنشاء مشروع السد العالي.

وأوضح أنه قدم شرحا لديانة المعبد والذي كرس إلى عبادة الإله أيزيس، مضيفًا أنه وصف الطبيعة الخلابة التي يتمتع بها موقع معابد فيلة للسفير الأمريكي، وامتداد الحضارة المصرية القديمة على مر العصور بهذه المنطقة وكيفة الحفاظ عليها.