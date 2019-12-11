امتدح جينارو جاتوزو المدير الفني الجديد لنابولي، كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لفريق الجنوب الإيطالي وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء.

وقال جاتوزو عن أنشيلوتي مدرب نابولي السابق:" بالنسبة لي أنشيلوتي هو أبي، في كل هذه السنوات كان دائمًا قريبًا مني وساعدني في كل المواقف، وكمدرب فهو فاز بكل شيء".

وعن مهمته الجديدة مع نابولي قال:" يجب أن نعمل بشكل جيد ، ونستعيد النقاط ونخرج من هذه المنطقة في جدول الترتيب، رؤية نابولي في هذا الترتيب يخلق حالة الإحراج".

وأضاف مدرب إسي ميلان السابق:" يجب أن نحسن من أدائنا لإعادة الحماس في المدينة مجددا".

وتولى جاتوزو مهمة تدريب نابولي اليوم الأربعاء وذلك خلفا للمقال كارلو أنشيلوتي الذي رحل عن صفوف فريق الجنوب الإيطالي عقب الفوز مساء أمس الثلاثاء على جينك البلجيكي برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.