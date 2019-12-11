جوارديولا: أتمنى أن نسجل 500 هدف في شهرين

تمنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن يتمكن فريقه من تسجيل 500 هدف خلال شهرين.

وتمكن مانشستر سيتي في كسر حاجز الـ500 هدف تحت قيادة جوارديولا في مباراة دينامو زغرب الكرواتي والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة معلقا على تخطي فريقه للهدف 500 في ولايته:" إنها بمثابة 500 لحظة من الفرح، عندما نسجل هدفاً فهي اللحظة الأفضل بالنسبة لي".

وأضاف المدير الفني الإسباني:" آمل أن نتمكن من تسجيل 500 هدفاً مرة أخرى.. خلال شهرين".

ويذكر أن مان سيتي سجل 501 هدفا مع بيب جوارديولا في ولايته التي بدأت منذ عام 2016، وأحرز هذا العدد من الأهداف خلال 199 مباراة.