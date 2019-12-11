فتح النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النار على إدارات الحكم المحلي في مصر وقيامهم بعمل إزالات لمراكز الشباب وسحب الرخص الخاصة بها، بداعي الاستثمار وهو أمر ليس في محله خاصة أن العديد من هذه الحالات بالقرى المنتشرة بمحافظات مصر، قائلا: "المسؤولين فى المحليات بيعملوا قرارات إزالة لمراكز الشباب عشان الاستثمار وهو أمر غير صحيح".

جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة - الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي برئاسة السيد الشريف، مؤكدا أن ما يحدث من أجهزة الحكم المحلي في مصر يعد سفك دماء للشباب، ومراكزهم التى يتم إزالتها وتسحب الرخص الخاصة بهم، بدواعي الاستثمار بالقرى، وهو أمر ليس في محله، مثير للتساؤلات، وهو ما يمثل اعتداء سافر على الشباب وحقوقهم بإزالة المراكز الخاصة بها من قبل الإدارات المحلية قائلا: "فيه محافظ قال للنواب وهو بيسحب قطعة أرض ويزيل مبني لمركز شباب في إحدى المحافظات دون داعي لذكرها.. إعلموا اللي انتو عايزينه.. ومش هتراجع عن اللي بعمله".

ولفت أشرف رشاد إلى أن مثل هذه التصرفات تمثل اعتداء سافر على الجهود التى تتم من أجل الشباب ورعايتهم، وهو أمر لا بد من الاعتبار لهم، مشيرا إلى أن وزير الشباب أشرف صبحي يقوم بما هو مطلوب منه لخدمة الشباب وتواصل مع المحافظين من أجل عدم هدم أو إزالة مراكز الشباب ولكن لا جدوى من ذلك، مطالبا الحكومة بأن يكون هذا الملف علي أولوياتها ويتم عدم تنفيذ أي إزالات لمراكز الشباب.