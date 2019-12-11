تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات بالنزهة لـ12 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات، لجلسة 12 يناير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين، "هشام. خ"، تاجر ملابس، و"محمد. أ"، عامل، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي أمين شرطة، بأنه أشهر في وجهه سلاح ناري، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهى ضبطه، في واقعة سرقة المجني عليه "محمد. ا"، و"حامد. م" عمدًا، بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.