ترامب يستقبل وزير الخارجية الروسي في البيت الأبيض

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استقبل الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء بالبيت الأبيض وذلك بعد ساعات فقط من إعلان مجلس النواب عن اثنين من مواد اتهام الرئيس ترامب بالتقصير.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن هذا أول لقاء بين ترامب ولافروف منذ اجتماع عقد في شهر مايو عام 20017، وأن وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو حضر الاجتماع بين ترامب ولافروف.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول ما دار خلال اجتماع ترامب ولافروف.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى ستبدأ اليوم الأربعاء فى مناقشة اثنين من المواد الخاصة بتوجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إطار الجهود المبذولة لعزله.

وأوضحت الوكالة أن مناقشات اللجنة ستستغرق يومين على الأقل لتقديم اللائحة الخاصة باتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير .