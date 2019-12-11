إعلام النظام السوري: القوات الأمريكية تنقل 300 من عائلات داعش إلى العراق

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أفاد إعلام النظام السوري، مساء اليوم الأربعاء، بنقل القوات الأمريكية 300 من عائلات داعش إلى العراق، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.