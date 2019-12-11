 إعلام النظام السوري: القوات الأمريكية تنقل 300 من عائلات داعش إلى العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام النظام السوري: القوات الأمريكية تنقل 300 من عائلات داعش إلى العراق

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:40 م

أفاد إعلام النظام السوري، مساء اليوم الأربعاء، بنقل القوات الأمريكية 300 من عائلات داعش إلى العراق، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.


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