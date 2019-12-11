مكتبات حكومية في ساكسونيا بألمانيا تعيد كتبا سرقها النازيون إلى مركز «هوهن آيشن هاوس»

أعادت المكتبات الحكومية والجامعية في ولاية ساكسونيا الألمانية، اليوم الأربعاء، 22 كتابا سرقها النازيون، إلى مكتبة مركز "هوهن آيشن هاوس" اليسوعي في دريسدن، عاصمة الولاية.

وتشتمل الكتب - التي تم التعرف عليها بواسطة ختم مميز، خلال مشروع بحثي حول مسروقات النازية – على قاموس للمصطلحات الكنسية.

يذكر أن "هوهن آيشن هاوس" كان قد تأسس في عام 1921، وهو مركز للنظام اليسوعي في دريسدن وفي بلدة مايسن القريبة.

وكان النازيون قاموا بإغلاقه في عام 1941، وتمت مصادرة جميع المباني ومحتوياتها.

وكان البوليس السري الالماني (الجيستابو) تبرع بكمية غير معروفة من الكتب لمكتبة الولاية. وقد تم تدميرها جميعا، باستثناء الكتب السالف ذكرها، عندما قصف الحلفاء المدينة في عام 1945.