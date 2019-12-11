 مكتبات حكومية في ساكسونيا بألمانيا تعيد كتبا سرقها النازيون إلى مركز «هوهن آيشن هاوس» - بوابة الشروق
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 1:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

مكتبات حكومية في ساكسونيا بألمانيا تعيد كتبا سرقها النازيون إلى مركز «هوهن آيشن هاوس»

دريسدن (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 12:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 12:58 م

أعادت المكتبات الحكومية والجامعية في ولاية ساكسونيا الألمانية، اليوم الأربعاء، 22 كتابا سرقها النازيون، إلى مكتبة مركز "هوهن آيشن هاوس" اليسوعي في دريسدن، عاصمة الولاية.

وتشتمل الكتب - التي تم التعرف عليها بواسطة ختم مميز، خلال مشروع بحثي حول مسروقات النازية – على قاموس للمصطلحات الكنسية.

يذكر أن "هوهن آيشن هاوس" كان قد تأسس في عام 1921، وهو مركز للنظام اليسوعي في دريسدن وفي بلدة مايسن القريبة.

وكان النازيون قاموا بإغلاقه في عام 1941، وتمت مصادرة جميع المباني ومحتوياتها.

وكان البوليس السري الالماني (الجيستابو) تبرع بكمية غير معروفة من الكتب لمكتبة الولاية. وقد تم تدميرها جميعا، باستثناء الكتب السالف ذكرها، عندما قصف الحلفاء المدينة في عام 1945.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك