المغرب التطواني يخسر أمام الرجاء في الدوري المغربي

تلقى المغرب التطواني، متصدر الدوري المغربي لكرة لقدم، هزيمة أمام مضيفه الرجاء البيضاوي صفر - 1 ، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، فيما اكتسح الوداد مضيفه أولمبيك خريبكة 4 - صفر، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل اللاعب بين مالانجو مهاجم الرجاء هدف مباراة فريقه الوحيد في شباك المغرب التطواني في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة تعرض عبدلاوي سيسوكو لاعب المغرب التطواني للبطاقة الحمراء في الدقيقة 43 ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

ورغم الهزيمة بقي المغرب التطواني متصدرًا للمسابقة برصيد15 نقطة، فيما رفع الرجاء رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة السادسة بالمسابقة، اكتسح الوداد البيضاوي مضيفه أولمبيك خربيكة 4 - صفر.

وتقدم الوداد في الدقيقة السادسة عن طريق بابا توندي، قبل أن يضيف زميله بدر جدارين الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم أضاف إسماعيل الحداد الهدف الثالث في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 76 عاد بابا توندي ليضيف الهدف الرابع لفريقه.

ورفع الوداد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.