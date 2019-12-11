رفض ريني فايلر المدير الفني للأهلي الكشف عن خططه في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

وقال فايلر في مؤتمر صحفي، عقب مباراة وادي دجلة اليوم الأربعاء "كيف أكشف خطة الصفقات عبر وسائل الإعلام؟"، مضيفا "أي مدرب في العالم يتمنى ضم 10 لاعبين أو التعاقد مع ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن كل هذه الأمور تناقش بشكل داخلي وبالتشاور مع إدارة النادي".

وعن الفوز على دجلة بثلاثية دون رد، أشار المدرب السويسري "طريقة لعب المنافس بها مخاطرة كبيرة، حاولنا استغلال ذلك، كنا الفريق الأعلى فنيا في النتيجة والأداء، وخلقنا أكثر من فرصة في الشوط الأول، وتسيدنا اللقاء تماما".

وواصل "أي لاعب سريع يشكل إزعاجا لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط، نحن نعمل ككتلة واحدة، الكل يهاجم ويدافع، إذا سنحت فرص للمنافس، فهي ليست مشكلة الدفاع فقط، بل خطي الهجوم والوسط عليهم أيضا الضغط واستخلاص الكرة مبكرا وعدم السماح للمنافس ببناء الهجمة".

وأوضح ريني فايلر في ختام تصريحاته "غيرنا خطة اللعب أكثر من مرة، ولكن اللاعبين الأهم في تنفيذ الفكر التكتيكي، ودجلة لم يشكل خطورة باستثناء فرصة وحيدة".