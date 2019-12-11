تشاووش أوغلو: سنمنع أي محاولة للقيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقتنا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه لا يمكن لأيٍ من كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عنه القول في تصريحات لقناة "أ" خبر التركية، اليوم الأربعاء: "داخل جرفنا القاري، لا يستطيع أحد القيام بأي أنشطة دون موافقتنا ... وإذ ما حدث هذا، فإننا سنمنعه بالطبع".

ودافع تشاووتش أوغلو عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، وتتناول ترسيم الحدود في البحر المتوسط، والتي أثارت جدلا إقليميا ودوليا واسعا.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "اليونان وبعض الأطراف تدعي أن الحكومة المكلفة في ليبيا بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، لا يمكنها إبرام اتفاقات من هذا القبيل"، مضيفا: "بحسب اتفاق الصخيرات لا يمكن لحكومة فائز السراج الشرعية دوليا بليبيا إبرام اتفاقات بين الحكومات، ولكن يمكنها توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير صحيحة".

ولفت إلى أن تركيا يمكنها التعاون وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا القبيل مع كافة دول البحر المتوسط.