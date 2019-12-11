حزب البديل الألماني يرفض «الاتفاق الأخضر»

انتقد حزب البديل من أجل ألمانيا البرنامج الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقه مستقبلا من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا إلى الصفر بحلول عام 2050.

ورأى رئيس الحزب، يورج مويتن، العضو بالبرلمان الأوروبي، أن "الاتفاق الأخضر الخاص برئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، وثيقة للتزلف المسيحي الديمقراطي المفرط تجاه دعاة حماية المناخ على جبهة الاشتراكيين الخضر، بدوافع سلطوية بحتة".

واعتبر مويتن رئيسة المفوضية "منفذة لأجندة خاصة بالاشتراكيين والخضر".

وكانت فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء عن عزم المفوضية الأوروبية تبني برنامج تشريع شامل، يهدف إلى عدم انبعاث أي غازات ضارة بالمناخ من منطقة الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.