الأهلي يبحث عن فوزه الخامس على التوالي في الدوري أمام دجلة

فايلر يحافظ علي التشكيلة وطريقة اللعب.. وجونيس يبحث الانتصار الأول

يلتقي فريق الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم مع فريق وادي دجلة باستاد السلام، في إطار مواجهات الجولة السابعة ، لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يعود للمسابقة التي يحمل لقبها آخر أربعة مواسم ، بعد غياب دام أكثر من اسبوعين ، خاض خلالهم الفريق ثلاث مباريات في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر .

في دوري الأبطال، التقي الأهلي مع النجم الساحلي والهلال السوداني ، خسر اللقاء الأول وحقق الفوز في الثاني ، وفي المسابقة الاعرق والتقدم في مصر ، تأهل الأهلي الي دور ال16 ، عقب فوزه على بني سويف 1/3 في دور ال 32 لكأس مصر .

ويسعي الأهلي ، خلال مواجهته دجلة ، مواصلة انتصاراته المحلية وتحقيق الفوز الخامس علي التوالي ، بعدما جمع 12 نقطة من الفوز علي سموحة ، والإنتاج الحربي ، وأسوان ، والجونة ، محتلا المركز الثالث ، من 4 مباريات فقط ، خلف الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، بنقطة واحدة فقط ، رغم خوضهما 6 مباريات في المسابقة .

ويقدم الأهلي أفضل مستوي له في الدوري منذ سنوات ، تحت القيادة الفنية للسويسري رينيه فايلر ، خاصة وأن المدير الفني حقق الفوز منذ توليه مهمة تدريب الأهلي في جميع المباريات باستثناء الخسارة أمام النجم الساحلي فقط ، وقدم أوراق اعتماده لإدارة الأهلي وجماهيره التي شهدت مستوي آخر للفريق عن المواسم الماضية .

كان اللاعبون، قد خاضوا مرانا قويا مساء أمس، حرصوا خلاله علي التسابق لنيل ثقة المدير الفني، املا في الدفع باحدهم في المباريات خاصة اللاعبين المستبعدين من حساباته أمثال ياسر ابراهيم وحسين السيد والمغربي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.

في الوقت الذي يرفض فايلر ، تغيير التشكيلة سواء للإصابة او الايقاف ، خاصة وأن اللاعبين الأساسيين ، حفظوا طريقته واسلوبه، وبالتالي من الصعب استبعاد أحدهم سواء للضرورة القصوى، وتشهد مباراة اليوم، غياب التونسي علي معلول للإصابة بجانب المصابين محمود متولي ومحمد محمود وحمدي فتحي ، في الوقت الذي يعود للقائمة ايمن أشرف، بعد غياب عن مباراة الهلال السوداني، ومن المنتظر أن يحافظ فايلر ، علي الشكل الهجومي للفريق والمتمثل في الرباعي ، رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات والنيجري جونيور أجايي، علي ان يكون خلفهم عمرو السولية ومحمد مجدي افشة.

في المقابل ، يبحث دجلة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونيس، عن المفاجأة وإيقاف انتصارات الأهلي المتتالية ، وتحقيق الفوز الأول له في الدوري الموسم الحالي، بعدما خاض الفريق 6 مباريات ، جمع منهم 3 نقاط فقط من 3 تعادلات امام كلا من حرس الحدود والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ، بينما خسر دجلة مثلهم، امام طنطا والاسماعيلي ونادي مصر ، ويقبع الفريق في المركز الأخير، والفوز او التعادل ، يبعدة عن شبح الهبوط الذي يطارد الفريق مبكرا في المسابقة ، خاصة وأنه لم يعرف طريق الانتصارات.

ويعتمد جونيس ، علي جهود ، أبرز لاعبي دجلة محمد عبد العاطي عقل الفريق ومحركه، بجانب محمد هلال وحسام عرفات والمدافع الصاعد احمد رمضان بيكهام .