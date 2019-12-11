«نيويورك لايف» تدرس شراء قطاع التأمين غير الصحي من «سيجنا» بـ6 مليارات دولار

ذكرت تقارير صحفية مساء أمس الثلاثاء، أن شركة "نيويورك لايف إنشورانس" الأمريكية للتأمين تجري مفاوضات مع شركة "سيجنا كورب" لشراء قطاع خدمات التأمين غير الصحي من الأخيرة في صفقة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر القول إن "سيجنا" تبحث عروضا منافسة من شركات مثل "ميتلايف" و"صن لايف فاينانشال" لشراء قطاع التأمين غير الصحي، ولكن "نيويورك لايف" ظهرت كأفضل مرشح للفوز بالصفقة، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة بنهاية الشهر الحالي.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن "سيجنا" تسعى منذ شهور لإيجاد مشتر للقطاع الذي يقدم خدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث" والعجز عن العمل لأصحاب الشركات وعمالها، في خطوة تستهدف زيادة تركيز الشركة على خدمات التأمين الصحي وهو مجال عملها الرئيسي.