 الإفراج عن 10 من متظاهري كربلاء اخطتفهم مجهولون قبل أيام - بوابة الشروق
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الإفراج عن 10 من متظاهري كربلاء اخطتفهم مجهولون قبل أيام

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:04 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:04 ص

صرح ناشط مدني عراقي، اليوم الأربعاء، بأنه تم الإفراج عن عشرة من متظاهري مدينة كربلاء بعدما اختطفهم مجهولون مطلع الأسبوع في طريق عودتهم إلى المدينة 118 كلم جنوب بغداد.

وقال الناشط أحمد الحسناوي، في تصريح صحفي، إنه "تم الإفراج عن 10 من متظاهري محافظة كربلاء بعدما اختُطفوا من قبل مجهولين بعد مشاركتهم في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد في السابع من الشهر الجاري".

وأوضح أنه "تم الإفراج عن المختطفين في بغداد منتصف الليلة الماضية".

وتشهد مدينة كربلاء موجة عنف واختطاف وقتل تطال الناشطين من متظاهري المحافظة كان آخرها مقتل الناشط فاهم أبو كلل الطائي، أثناء عودته من مظاهرات في ساحة التحرير.

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