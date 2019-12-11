«الصناعات الألمانية» يحذر من تشديد الاتحاد الأوروبي لأهداف الانبعاثات



حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية من تبني المزيد من التشديد في المعايير المتعلقة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل نشر "الاتفاق الأخضر" للتكتل اليوم الأربعاء.

وقال ديتر كيمبف، رئيس الاتحاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الرفع المستمر للمستوى المستهدف (لخفض الانبعاثات) بمثابة سم للاستثمار على المدى البعيد".

وأوضح أن هذا يمثل المزيد من الضغوط على الإمكانيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية.

وتستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لعرض خططها الخاصة بأوروبا "المحايدة مناخيا" بحلول عام 2050. وتهدف من ذلك إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول ذلك الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن المستهدف حاليا هو خفض الانبعاثات بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030 مقابل خط الأساس لعام 1990. ويشكك كيمبف في إمكانية تحقيق هذا الهدف، الذي كان تم رفعه من الهدف السابق بالوصول بالتخفيض بـ40% .

ورأى كيمبف أن توجهات المفوضية الأوروبية تركز على جانب واحد فقط.

وقال إن "قدرة أوروبا على مواجهة المستقبل لا تعتمد فقط على /الاتفاق الأخضر/. ويتعين أن يكون الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية هو الآخر هدف بنفس القدر من الأهمية".