البرلمان الإسرائيلي يوافق في قراءة تمهيدية على حل نفسه

وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على مشروع قانون بحل نفسه، ما يعنى أن التوجه إلى انتخابات جديدة أمرٌ شبه مؤكد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أنه تم تمرير مشروع القانون بموافقة 50 نائبا بدون تصويت ضده أو امتناع عن التصويت.

وسيحدد مشروع القانون، الذي سيواجه ثلاث قراءات قبل منتصف ليلة الأربعاء، يوم الثاني من مارس المقبل موعدا لاجراء انتخابات برلمانية.

تنقضي منتصف هذه الليلة المهلة القانونية لتشكيل الحكومة والمحددة بـ14يوما، إذا لم يطرأ أي تطور مفاجئ.

وفي حال اجراؤها، ستكون هذه الانتخابات الثالثة في أقل من عام.

كان حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس قد تصدر الانتخابات التي جرت في سبتمبر بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بعد رفض ليبرمان الانضمام له أيضا.