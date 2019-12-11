زعيم أكبر نقابة عمالية في فرنسا يرفض إصلاح نظام التقاعد

قال زعيم أكبر نقابة عمالية في فرنسا، إن الإصلاحات الحكومية لنظام التقاعد التي أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب "تجاوزت الخط الأحمر" بالنسبة لنقابته.

ورفض لوران برجر رئيس "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل"، وهو اتحاد لم يؤيد الدعوات لتنظيم إضراب عام ضد الإصلاحات، إدراج بنود تشمل زيادة سن المعاش الذي يمكن عنده حصول الموظف على كامل مستحقاته إلى 64 عاما.

ويقول برجر إن الإصلاحات التي أعلنت لا تنظر بعين الاعتبار بشكل كاف إلى الأشخاص الذين يؤدون الأعمال البدنية المرهقة، مضيفا أنه دعا إلى اجتماع للمجلس التنفيذي للنقابة.

وقال: "اعتقد أن هذه الإصلاحات أُثقلت باعتبارات مفرطة تتعلق بالميزانية، وسنحاول، وسنتخلص، من هذا الثقل خلال الأسابيع المقبلة".