أعلن نادي نابولي الإيطالي، رسميًا، إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي من قيادة الفريق الأول لكرة القدم فنيًا، وذلك رغم حسم التأهل للدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الكبير على جينك البلجيكي في الجولة السادسة من دور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ، وذلك عقب تحقيق الفريق أول فوز له خلال 10 مباريات.

وقاد أنشيلوتي فريق نابولي منذ يوليو 2018 بعدما قدم من تدريب بايرن ميونيخ الألماني، وقاد الفريق الإيطالي في 72 مباراة، فاز في 38 لقاء وتعادل في 19 مباراة وخسر في 15 لقاء آخرين.

واستطاع أنشيلوتي أن يقود نابولي للتأهل للدور المقبل بعدما احتل المركز الثاني خلف ليفربول في المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الريدز.

أما في الدوري الإيطالي هذا الموسم فإنه يحتل المركز السابع حاليًا برصيد 21 نقطة، جمعهم من 15 لقاء فاز في 5 مباريات فقط وتعادل في 6 وخسر 4، مسجلًا 24 هدفًا، واستقبل 19 آخرين.