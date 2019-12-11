تكليفات جديدة بالصحة والتعليم في طنطا



قرر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تكليف هالة الحداد، موجه المسرح السابق بالمديرية بالعمل مديرا لإدارة الموهوبين بالمديرية، وذلك خلفا للدكتورة إيناس خضر، التي صدر لها قرار الشهر الماضي بتعيينها مديرا لإدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم، كما صدر قرار وزيرة الصحة بندب الدكتورة سوسن محمد سلام، طبيبة بشرية للعمل وكيلا للمديرية، وذلك لمدة 3 أشهر.

وأصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، قرارا بتعيين الدكتور محمد فاروق عبد الحميد سليم، أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب طنطا مديرا لمستشفى جامعة طنطا التعليمي العالمي، إلى جانب عمله الأصلي، كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد مختار البديوي، أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب طنطا مديرا لمستشفى أمراض الباطنة إلى جانب عمله الأصلي.