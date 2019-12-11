ميركل تثمن مهام الجنود ورجال الشرطة الألمان في الخارج

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالمهام التي يقوم بها جنود الجيش الألماني ورجال الشرطة في الخارج، معتبرة إياها إسهاما مهما من أجل ضمان الأمن في ألمانيا وتعزيز سمعتها في العالم.

وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، في ديوان المستشارية في برلين خلال استقبال أسر رجال الشرطة والجيش المشاركين في مهام خارجية: "التقدير هو ما أريد أن أعرب عنه اليوم لكم"، موضحة أن الهدف من اللقاء هو "الإنصات إلى ما يحرككم وما تريدون معرفته منا وربما ما يمكننا فعله على نحو أفضل".

واستقبلت ميركل، رجال ونساء وأطفال من أسر قوات من الشرطة والجيش يشاركون في مهام خارجية في أفغانستان ومالي والنيجر والأردن والعراق وكوسوفو والصحراء الغربية والصومال والسودان وليبيا وقبرص، وشارك في الاستقبال وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور.

ومن المقرر أن تتحدث ميركل أيضا عبر تقنية الفيديو مع جنود ورجال شرطة في مناطق مهامهم.

وذكرت ميركل أن المهام الخارجية لا تؤثر فقط على رجال الشرطة والجيش في الخارج، بل أيضا على أسرهم التي تمثل الدعم للجنود ورجال الشرطة في المهام الخارجية، مشيرة إلى أن رجال الجيش والشرطة "يحظون باحترام بالغ حيثما يؤدون مهامهم"، مضيفة أنهم لا يساهمون فقط في تحقيق الأمن لألمانيا، بل أيضا في "إحداث شيء في هذه الدول يعتبر بديهيا بالنسبة لنا"، مؤكدة أن أسر هذه القوات بإمكانها الشعور بالفخر جراء ذلك.

وقالت ميركل إن الحكومة الألمانية "ممتنة للغاية لهذه الخدمة، ونحن نعلم بالطبع أن عددا قليلا من الناس مستعد للقيام بهذه المهام التي لا تحظ بتقدير واسع في المجتمع"، مؤكدة لذلك أهمية مبادرة وزيرة الدفاع لجعل أداء اليمين الدستورية للجنود خارج الثكنات العسكرية حتى يعلم المزيد من الناس ما يؤديه آخرون من عمل.