ما يجب عليك القيام به من أجل الاستمتاع بأمسية لا تنسى مع جبن «الراكليتي» اللذيذ

يوجد لدى الألمان تقاليد رائعة عندما يتعلق الأمر بالعام الجديد، ومنها تناول جبن سويسري ساخن، وخصوصا جبن "الراكليتي" الشهير، ذو القوام شبه الصلب، و الذي يتم تناوله بعد إذابته.

وينزل الكثير من الألمان مرة في كل عام، إلى قبو المنزل، وإزالة الغبار عن شواية كهربائية خاصة، يوجد معها أطباق فردية تستخدم في إذابة الجبن اللذيذ، إلى جانب مكونات إضافية من مكعبات لحم الخنزير المقدد المقلي وطماطم الشيري الصغير، مع البصل اللؤلؤي وشرائح الفطر.

وإذا كان هذا التقليد يبدو مثيرا للفضول بما يكفي لتحفيز المرء على شراء واحدة من هذا النوع من الجبن وتجربته، فإليك بعض النصائح التي ستساعد في تجنب الكثير من المآزق الصعوبات من أجل الاستمتاع بأمسية شهية مع جبن الراكليتي اللذيذ:

- المشكلة الأولى، هي قيام الضيوف بتكديس الطعام، لخوفهم من عدم وجود ما يكفي للجميع.

والحل: "عليك أن تتوقع أن يقوم الضيوف بتكديس الطعام"، بحسب ما تقوله خبيرة الاتيكيت سوزان هيلباخ جروسر. لذلك، فإنه من المهم تخزين المزيد من أطباق التدفئة، بعدد أكبر من الأشخاص الذين يجلسون على الطاولة، ومن المثالي أن تقوم بإعداد كمية من الطعام على الشواية، تكفي لعدد من الاشخاص في نفس الوقت.

- المشكلة الثانية، هي أن الجميع يجلسون بالكاد قبل أن يبدأوا في التنافس على من سيتمكن من وضع قدر أكبر من الطعام في طبقه.

والحل: على المرء أن يتحمل المسؤولية. وتقول هيلباخ جروسر: "هذا هو الوقت الذي يجب أن يتدخل فيه المضيف ويعطي مقدمة بسيطة للراكليتي". وتقترح خبيرة الاتيكيت البدء بقول: "أيها الأصدقاء الأعزاء، لا يجب أن يتم ملأ الأطباق بالكثير من المكونات ... ".

- المشكلة الثالثة، هي أنه يجب على الضيوف تمرير المكونات حول الطاولة باستمرار، أو الوصول إلى بعضهم البعض حتى يصل الجميع إلى المكون الذي يريدونه.

والحل: تقول هيلباخ جروسر إنه يجب تجهيز طاولة بوفيه إضافية في المطبخ، لمنع الناس من الاستمرار في تمرير الأطباق.

- المشكلة الرابعة، هي قيامك بشراء الجبن الخطأ!

والحل: سيكون من الرائع استخدام جبن "جودة" معتدل - وهو نوع تقليدي من جبن الراكليتي من سويسرا - أو جبن جبال الألب. كما يمكن استخدام جبن الغنم. وليس من الممكن استخدام جبن الموتزاريلا أو الجبن الأزرق.

- المشكلة الخامسة، هي أن طعم كل الإضافات يكون أشبه بطعم الجبن.

والحل: استخدم شيئا يمكنه أن يواجه قوة نكهة الجبن. فالبصل المسكر يعد أحد الحلول. وكل ما هو عليك هو تقطيع البصل الأحمر إلى شرائح، ثم طهيه مع الخل والسكر والملح لمدة 30 دقيقة.