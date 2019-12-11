يرى نادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق كرة القدم بنادي الجونة، أن النتائج السلبية التي يمر به الفريق خلال الفترة الحالية، وآخرها الخسارة امس أمام نادي إنبي في الدوري الممتاز، لا تمثل قلق للإدارة.

وتلقى فريق الجونة الخسارة الخامسة له، أمس من إنبي برباعية، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوقي في تصريحات تلقزيونية، عبر قناة "تايم سبورت": "نحن لسنا سعداء بالخسارة الثالث على أرضنا، ما رأيته من المدير الفني منذ بداية الموسم حتى الآن أنه يعمل بشكل جيد وبضمير ولا يوجد مشاكل في غرفة الملابس، والنتائج عكس ما تخيلناه".

وتابع: "كنا نتفهم الكيمياء بين المدرب واللاعبين ستأخذ 5 أو 6 مباريات ولكن ليس بمثل هذه النتائج".

وأوضح: "نفكر في مباراة بيراميدز ستكون مباراة صعبة، الموسم الماضي كنا نسير بشكل جيد ومرة واحدة هبطنا، هذا ليس معناه أننا سنظل على هذه النتائج سيكون في صعود قريبًا، غير قلق ولكن حزين على تدهور النتائج".

واستكمل: "لابد أن ننظر هل هناك أفضل من اللاعبين المتواجدين في الجونة، مع احترامي للكل في انتقالات الموسم الحالي عملنا بشكل جيد، تعاقدنا مع عناصر مميزة تفيد مشروعنا خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وواصل: "تعاقدنا مع أحمد حمدي، ومع محمد نجيب وباسم علي ولدينا جدو وعناصر الخبرة والشباب لا يوجد مشكلة في الثقة بالنفس".

وأردف: "يجب أن يكون هناك تعديل مسار لأن هذا لم نكن منتظرينه، حاليًا لسنا في وسط الموسم أو آخره، نهاية الموسم سنحكم ولا يوجد قلق".

واختتم: "لا أعتقد أننا في يناير سنتعاقد مع نجوم لا نحتاج لأحد ولكن ينقصنا التجانس بين اللاعبين، الكرة تحتاج إلى بعض الحظ، اللاعبون يتدربون بشكل جيد والمدير الفني يعمل بشكل جيد، ولكن النتائج سيئة، فقد لعبنا 7 مباريات وسجلنا هدفين فقط، هناك أشياء يجب أن نعالجها، أطمئن نفسي ومن معي هذا ليس ما نقبل به وليس ما نريده نهاية الموسم".

يذكر أن نادي الجونة أعلن عن إقالة المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، بعد هزيمة الفريق واحتلاله المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، وتولي رضا شحته المدرب العام قيادة الفريق بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.