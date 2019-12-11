اتهام مسؤولي حكومي مكسيكي سابق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات إلى مسؤول حكومي مكسيكي سابق في نيويورك بمساعدة عصابة سينالوا لتهريب الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إن جينارو جارسيا لونا (51 عاما)، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن العام في المكسيك خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2012، "اساء استغلال المنصب العام" لحماية العصابة وهي تنقل المخدرات عبر الحدود.

وقالت السلطات: "مقابل رشاوى بمليارات الدولارات، سمح للعصابة - وهي واحدة من أكبر وأعنف المنظمات الإجرامية في العالم- بالعمل والإفلات من العقاب في المكسيك".

وفي مقابل الحصول على الرشاوى، عمل جارسيا لونا على تأمين ممر آمن لشحنات تبلغ مئات الأطنان من المخدرات وقدم معلومات عن تحقيقات جهات إنفاذ القانون بشأن العصابة ومعلومات عن عصابات المخدرات المنافسة.

وأضاف ممثلو الادعاء "حتى هذا اليوم، هو يتربح من جرائمه، وقد كذب بشأنها على الولايات المتحدة في محاولة لتأمين الحصول على الجنسية الأمريكية".