البرلمان الليتواني يعتمد حاجز الـ3% لدخول الأحزاب البرلمان

أقر البرلمان في ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خفض حاجز دخول الأحزاب البرلمان إلى 3% بعد أن كانت 5%.

كما أقر البرلمان خفض الحد الأدنى لدخول التكتلات الحزبية البرلمان من 7% إلى 5%.

يشار إلى أن ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الناتو.

وأقر هذا التعديل في قانون الانتخابات بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، في حين لم تشارك المعارضة في التصويت، وناشدت الرئيس جيتاناس ناوسيدا استخدام حق الاعتراض ضد التعديلات مثار الجدل.

قدم اقتراح التعديل في الأصل من قبل عضو ليبرالي من المعارضة، وكان ينص في صيغته الأولى على خفض حاجز دخول البرلمان إلى 4% بالنسبة للأحزاب و 6% بالنسبة للتكتلات الحزبية، وذلك لتوحيد القيود بالنسبة للانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية، ولكن هذه الحواجز خفضت أكثر بدعم من ممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة.