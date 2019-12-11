نائب خارجية غانا يستعرض تجربة بلاده في تحقيق الاستقرار وتفادي النزاعات عبر تأسيس المجلس الوطني للسلام

استعرض كارلس اوريدو نائب وزير الشئون الخارجية والتكامل الإقليمي بغانا جهود بلاده في تحقيق الاستقرار من خلال تأسيس المجلس الوطني للسلام بغانا والذي يضم ممثلين لجميع الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في غانا بهدف كبح أية محاولة لزعزعة الاستقرار أو المساس بها.

وقال أوريدو – خلال جلسة إسكات البنادق التي عقدت على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين والذي بدأ أعماله بمدينة أسوان اليوم - إن تجربة غانا جاءت لتفادي ما وصلت إليه بعض البلدان المجاورة في القارة الإفريقية من خلافات ونزاعات هددت الاستقرار والتعايش السلمي، مؤكدا أن غانا لم تتعرض لمشاكل الصراعات التي تهدد بعض الدول، ولكنها سارعت إلى خلق هذا الحوار من أجل تفادي مصير بعض الدول.

وأوضح أن القائمين على المجلس تمكنوا من تقييم الوضع وتوصلوا إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في غانا في حوار شامل ووضع استراتيجية فعالة للتعامل مع الأحداث.

وأردف أن التجربة جيدة للغاية وخصوصا أن الشعوب تشعر بأن حلول قضاياها محلية وليست مفروضة من جهات خارجية.

وأشار نائب وزير الشئون الخارجية والتكامل الإقليمي بغانا إلى أن النزاعات في أفريقيا ترجع إلى افتقار التنسيق بين أصحاب المصلحة الأساسية، معتبرا أن سر نجاح الاستقرار في بلاده يرجع إلى تشارك الأفكار والبحث عن الحلول لمحاولة تفادي ما وصلت إليه الدول المجاورة.