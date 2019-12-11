خلافات حادة تضرب مولودية الجزائر قبل مواجهة القوة الجوية العراقي

يعيش نادي مولودية الجزائر لكرة القدم في أزمة حادة بسبب خلافات غير مسبوقة بين مسؤوليه حول مصير مدرب الفريق الفرنسي بيرنارد كازوني، قبل المواجهة المرتقبة أمام القوة الجوية العراقي بالبطولة العربية للأندية.

وبينما أعلن فيه فؤاد صخري المدير العام الرياضي اليوم الأربعاء، إقالة كازوني، بسبب سوء النتائج، أكد عاشور بطروني رئيس مجلس الادارة، معارضته لهذا القرار.

وقال صخري، في تصريح لتلفزيون (النهار) الجزائري، إن الصلاحيات التي يمتلكها كمدير عام رياضي تخول له إقالة كازوني.

وأوضح صخري، أن محمد مخازني، المدير الفني الرياضي للفئات السنية، هو من سيقود الفريق بصورة مؤقتة اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث ستكون مهمته الإعداد لمواجهة القوة الجوية الاثنين المقبل، بإياب دور الستة عشر للبطولة العربية.

كما نوه إلى أن مجلس الادارة هو من سيتولى فسخ عقد كازوني ومساعديه، وأنه سيتريث قبل اتخاذ قرار تعيين مدرب جديد لتجنيب الفريق "الوقوع في الخطأ مجددا".

من جانبه، بدا بطروني منزعجا من خطوة صخري، وقال في تصريحات أبرزها تلفزيون (الهداف)، إنه لا يعترف بهذا القرار.

وذكر بطروني أنه لا يريد التشويش على الفريق حاليا، وكشف أن مجلس الإدارة سيجتمع بعد هذه المواجهة لاتخاذ ما يراه مناسبا، في اشارة إلى قرارات "عقابية محتملة" ضد صخري.

يشار أن مولودية الجزائر تعادل سلبيا مع القوة الجوية في مباراة الذهاب، كما يحتل المركز الثاني بترتيب الدوري الجزائري متخلفا بأربع نقاط عن جاره شباب بلوزداد (المتصدر).