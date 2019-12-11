شيكابالا وجمعة خارج قائمة الزمالك أمام بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها غدا الخميس بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كل من :-
محمد عواد – محمد أبو جبل في حراسة المرمى
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حازم امام – محمد عبد الشافي -إسلام جابر
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم أوباما – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم.
خط الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.