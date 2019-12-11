حضور فني كبير في عزاء المخرج الراحل سمير سيف

أقيم اليوم الأربعاء عزاء المخرج الراحل سمير سيف الذي رحل عن عالمنا مساء الاثنين إثر أزمة قلبية مفاجئة، في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

وقد شهد العزاء حضورا كثيفا من نجوم الوسط الفني كان أبرزهم، يحيى الفخراني، ومحمد هنيدي، إلهام شاهين، وحسين فهمي، وهاني رمزي، وشيري عادل، ومنى زكي، ولطفي لبيب، ونبيلة عبيد، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وشريف خير الله، ومنير مكرم، والموسيقار هاني شنودة، والسيناريست أحمد مراد، والمنتج جمال العدل، والمخرج مروان حامد، والمخرجة ساندرا نشأت.

يذكر أن المخرج الراحل سمير سيف ولد عام 1947، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز، وعمل مساعدًا لعدد من كبار المخرجين مثل يوسف شاهين وحسن الإمام، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، واقتربت أعماله الفنية من 200 عمل متنوعين بين السينما والدراما، وكانت أخر أعماله في الدراما هو مسلسل "ابن موت" بطولة خالد النبوي، وعرض بالقنوات عام ٢٠١٦.