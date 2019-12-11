«الأورمان» يسير قافلة طبية لأهالي قرية صفط الغربية بالمنيا

وقعت قافلة طبية تابعة لجمعية الأورمان الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية صفط الغربية بالمنيا بالتعان مع مستشفى المنيا الجامعي، وتأتي القافلة استكمالًا لأنشطة الجمعية في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، بأنه يتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة المنيا نجحت فى المجال الطبي وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 42 ألف مريض، واجراء 9372 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5521 نظارة طبية لغير القادرين، وفيما يخص عمليات القلب تم إجراء 3409 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا .

وذكر أن الجمعية نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة المنيا وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا، حيث نجحت الأورمان في توزيع (5681) مشروعًا تنمويًا متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وساهمت الجمعية في توزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.