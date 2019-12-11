أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه بصدد التعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، التي ستبدأ مع بداية العام الجديد.

وأشار عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "لدينا صفقتان، سيتم الإعلان عنهما بمجرد الإتمام بشكل رسمي عبر مدير التسويق والتعاقدات أمير توفيق".

وأضاف "الأهم هو عدم التلاعب بلوائح القيد والاستبدال، وأحذر من ذلك لتفادي أي مشاكل، لابد من الالتزام باللوائح التي بدأت بها البطولة".

وبات النادي الأهلي على بعد أمتار قليلة من إعلان التعاقد مع محمود كهربا الذي قرر فسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي.