أياتا: بصيص أمل لشركات النقل الجوي رغم المعاناة جراء النزاعات التجارية

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تباطؤ النمو في صناعة الطيران، حيث تواجه العديد من شركات الطيران الرئيسية ظروفا صعبة.

وقال بريان بيرس، كبير خبراء الاقتصاد بـ "أياتا" في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الأربعاء: "كان 2019 عاما تعيسا".

وتباطأ قطاع نقل الركاب، كما تراجعت عمليات الشحن الجوي لتسجل أسوأ نتائج لها منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وقال أليكساندر دو جونياك، مدير عام "أياتا": "تعاني الصناعة من أوقات عصيبة، في ظل تراجع الطلب بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتدهور التجارة العالمية، وتباطؤ واسع النطاق في النمو الاقتصادي".

وخفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل 82 بالمئة من الحركة الجوية في العالم، تقديراته للأرباح لعام 2019 إلى 9ر25 مليار دولار، مقابل تقديرات سابقة بقيمة28 مليار دولار.

وحذر مسؤولو الاتحاد من أن الكثير من الخطوط الجوية تكافح من أجل تحقيق أرباح، أو أنها تتكبد خسائر، ما يوفر مساحة لمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الركاب في أنحاء العالم العام المقبل بواقع 4 بالمئة ليصل إلى 7ر4 مليار، مقارنة بـنسبة7ر3 بالمئة للعام الجاري.

ومن المنتظر أن ينمو حجم الشحن بواقع 2 بالمئة ليصل إلى 4ر62 مليون طن في عام 2020.