الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول إعلام داعش في نينوي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق ، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خطيب ومسؤول إعلام تنظيم "داعش " الإرهابي في قضاء "مخمور " بمحافظة نينوي.

وأضافت في بيان بثته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في "الفرقة ١٤" وبالتعاون مع استخبارات "لواء ٥٩ " تمكنت من إلقاء القبض على مؤذن وخطيب ومسؤول إعلام "داعش " في منطقة "الصلاحية " - إحدى ضواحي قضاء مخمور - الموصل ، بعد إعداد كمين محكم له .

وأوضح البيان أن المعتقل يعد أحد الداعمين والمروجين لعصابات "داعش "الإرهابية في المنطقة ، وأنه من المطلوبين للقضاء ، بموجب "مذكرة قبض " وفق مواد الإرهاب.