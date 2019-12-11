 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول إعلام داعش في نينوي - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول إعلام داعش في نينوي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 5:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 5:02 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق ، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خطيب ومسؤول إعلام تنظيم "داعش " الإرهابي في قضاء "مخمور " بمحافظة نينوي.

وأضافت في بيان بثته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في "الفرقة ١٤" وبالتعاون مع استخبارات "لواء ٥٩ " تمكنت من إلقاء القبض على مؤذن وخطيب ومسؤول إعلام "داعش " في منطقة "الصلاحية " - إحدى ضواحي قضاء مخمور - الموصل ، بعد إعداد كمين محكم له .

وأوضح البيان أن المعتقل يعد أحد الداعمين والمروجين لعصابات "داعش "الإرهابية في المنطقة ، وأنه من المطلوبين للقضاء ، بموجب "مذكرة قبض " وفق مواد الإرهاب.


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