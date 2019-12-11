 واشنطن تفرض عقوبات على 6 أعضاء في جماعة إسلامية بشرق الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تفرض عقوبات على 6 أعضاء في جماعة إسلامية بشرق الكونغو الديمقراطية

وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.
وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 2:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 2:38 ص

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أعضاء في "القوى الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة إسلامية متطرفة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن من بين الذين طالتهم العقوبات، زعيم الجماعة، موسى بالوكو، وخمسة أشخاص آخرين ساعدوا الجماعة من خلال التجنيد فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي والإداري والمالي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة تلقيان باللوم على تلك الجماعة في سلسلة من الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ أكتوبر 2014.


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