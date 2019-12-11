 استئصال ورم يزن كيلو من رحم مريضة في إحدى مستشفيات بورسعيد - بوابة الشروق
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استئصال ورم يزن كيلو من رحم مريضة في إحدى مستشفيات بورسعيد

أرشيفية
أرشيفية
محسن عشري
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 2:55 م

نجحت مستشفى النساء والولادة بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، التابعة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي تم تطبيقها بالمحافظة، من استئصال ورم كبير على مستوى الرحم، وإنقاذ حياتها.

وقال الدكتور رائد حسين، مدير مستشفى النساء والولادة ببورسعيد ف تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الفريق الطبي أجرى جراحة دقيقة لسيدة، حيث تم استئصال الرحم بالكامل والمبيضين لوجود ورم يزن كيلو في المبيض الأيمن.

وأوضح أن الصحة العامة للمريضة مستقرة، مشيدا بفريق الأطباء والتمريض بمستشفى النساء والولادة بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

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