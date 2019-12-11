منتخب الطائرة يواجه الصين في أولى مباريات الدورة الودية خلال معسكره الخارجي

يلتقى منتخبنا الوطنى الأول للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم مع نظيره الصيني في أولى مبارياته بالدورة الودية الدولية التي يخوضها المنتخب أثناء معسكره بالصين حتى 17 ديسمبر الجاري، في أولى مراحل الإعداد الخارجي استعدادا للتصفيات الإفريقية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب تحت قيادة الهولندى جيدو فيرمولين، المدير الفني، ثاني مبارياته في الدورة بعد غدٍ، الجمعة، أمام منتخب باكستان، ثم يختتم المنتخب مباريات الدورة بلقاء المنتخب الصيني مرة أخرى يوم الأحد المقبل.



ومن جانبه، قال أحمد عبد الدايم، رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة ورئيس البعثة، في تصريحات صحفية، إن المنتخب خاض مساء أمس مباراة ودية قوية قبل إنطلاق الدورة مع نفس المنتخب الصيني وانتهت بالتعادل 2/2، ودفع المدير الفنى بجميع اللاعبين في المباراة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يفعل ذلك فى لقاء اليوم، حتى يكتسب الجميع حساسية المباريات، لافتًا إلى أن المنتخب سوف يتوجه إلى هولندا بعد انتهاء معسكر الصين لإقامة معسكر آخر لمدة أسبوع، وبعد ذلك يطير إلى بلجيكا لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب البلجيكى الأول، ثم يختتم رحلته الخارجية بالسفر إلى بلغاريا للعب مباراتين وديتين مع المنتخب البلغارى الأول، ثم العودة إلى القاهرة للانتظام فس معسكر إعداد داخلي حتى الانتهاء من التصفيات الإفريقية.

وأضاف عبد الدايم أن هذه المرحلة في غاية الأهمية للمنتخب، والتي تحتاج إلى تركيز وإعداد قوي، والتفاف جميع أبناء اللعبة حول المنتخب من أجل تحقيق حلم التأهل للأوليمبياد، ولذلك فضل أن يرأس البعثة بنفسه خلال رحلة الصين، على أن يعود إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل، مشددًا على أن الاتحاد يحتاج إلى حالة من الهدوء بعيدًا عن المشاحنات من أجل الصالح العام، ولذلك يطالب الجميع بالنظر إلى مصلحة مصر بعيدًا عن أي مصالح شخصية أخرى.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا هم، أحمد صلاح وعبدالله عبد السلام وحسام يوسف ومحمد عادل وأحمد سعيد وعبد الرحمن سعودي وعبد الحليم عبو وأحمد ضياء ومصطفى إبراهيم ومحمد محسن ورشاد شبل وعمر تايسون وهشام يسري ومحمد رضا وأحمد عبد العال وشريف شرقاوي، بجانب الجهاز الفني والطبي والإداري ورئيس البعثة.