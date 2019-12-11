تبدو صورة الحساء وكأنها أخذت من كتاب للطبخ الحديث، رغم أن مكوناتها ربما كان مصيرها القمامة، لولا أنها وقعت في يد مايا رِدلين، من مدينة هاله الألمانية، والتي حولتها إلى حساء يبدو فاتحا للشهية، بخضروات مقلية، وقدمتها بشكل فني، وهو ما جعلها تفوز بجائزة مقابل هذا الإبداع الفني، في إطار مسابقة الصور "أفضل البقايا، خسارة في القمامة".

تشجع وزارة البيئة بولاية سكسونيا أنهالت، شرق ألمانيا، في إطار هذه المسابقة المواطنين على الاحتفاظ ببقايا الطعام وعدم الإلقاء بها في القمامة.

قالت لجنة التحكيم في معرض تبريرها منح الجائزة للسيدة ردلين، إن الفائزة "نجحت في صنع شيء لذيذ اعتمادا على قوة إبداعها".

تبلغ القيمة المالية للجائزة 60ر934 يورو، وهو المبلغ الذي تلقي به كل أسرة من أربعة أشخاص، في المتوسط، سنويا، في القمامة، على شكل بقايا طعام، وفقا لتقديرات وزارة البيئة في الولاية.

تسعى الوزارة من خلال المسابقة للفت الأنظار إلى تبديد السلع الغذائية.

وتأتي مسابقة "خسارة في القمامة" في إطار مبادرة وزارة الزراعة الاتحادية في ألمانيا، والتي تشارك فيها ولاية سكسونيا أنهالت بعدة طرق، من بينها مسابقة الصور.