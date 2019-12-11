الحكومة الألمانية تعطي الضوء الأخضر لتعيين حاخامات في الجيش

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وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على خطط لتعيين رجال دين يهود "حاخامات" في الجيش الألماني لتقديم الرعاية الروحية للجنود.

وبحسب قرار الحكومة، فإنه من المقرر إبرام اتفاق مع المجلس المركزي لليهود في ألمانيا لإمداد الجيش بحاخامات من أجل الرعاية الروحية.

ويوفر الجيش رجال دين بروتستانت وكاثوليك لتقديم الرعاية الروحية للجنود داخل ألمانيا وفي مهامهم الخارجية.

وجاء في مسودة القرار، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحاخامات العسكريين لن تقتصر رعايتهم الروحية على الجنود اليهود، "بل يمكنهم القيام بهذه المهمة لكافة الجنود، بصرف النظر عن عقيدتهم".

وبحسب القرار، فإن مهام الحاخامات داخل الجيش ستتضمن أيضا كتابة مواقف بشأن قضايا أخلاقية وإطلاع الجيش عليها بصفته مؤسسة.

وجاء في القرار: "بهذه الطريقة يمكن تعزيز فهم اليهودية والمجتمع اليهودي في ألمانيا".

ويتعين على البرلمان الألماني (بوندستاج) الموافقة على القرار حتى يصبح نافذ المفعول.

جدير بالذكر أن الجيش الألماني لا يسجل الانتماء الديني لجنوده. وبحسب التقديرات، فإن هناك نحو 300 يهودي و3 آلاف مسلم و94 ألف مسيحي في صفوف الجيش الألماني.

وهناك محادثات جارية حول توفير رعاية روحية للجنود المسلمين، إلا أن تنوع المذاهب يمثل عقبة في هذا السبيل.