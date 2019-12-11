مستشفى إيطالي تقدم خدمات جديدة لعلاج المرضى الأطفال

في مسعى لعلاج الأطفال الذين يعانون من ظروف معقدة، افتتح، اليوم، المقر الجديد لمستشفى بامبينو جوزيه للأطفال (يسوع الطفل) في روما، وذلك بحضور وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، ورئيس مستشفى طب الأطفال مارييلا إينوك.

وتم تجديد 4 آلاف متر مربع موزعة على طابقين بالكامل والمخصصة للرعاية الصحية، فيما توجد 80 استشارة طبية مخصصة للأمراض النادرة والتشخيص قبل الولادة وأمراض القلب والجنين والأمراض العصبية والنفسية.

كما يوجد في الداخل مركزين جديدين مخصصين لاضطرابات التوحد وفقدان الشهية، بينما تم تعزيز المقر الجديد في الأشهر الأخيرة بمساحات جديدة لتحسين علاج المرضى الذين لا يحتاجون إلى العلاج في المستشفى، لكنهم مع ذلك يعانون من ظروف معقدة.

من جانبه، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا: "يعتبر مستشفى بامبينو جوزيه مورداً ثميناً لنظامنا الصحي الوطني، ليس فقط لمنطقتنا بل للمساهمة من حيث الابتكار والبحث"، مضيفا: "يجب أن نعتني بالأشياء الثمينة.. هنا نحن أمام شيئًا ثمينًا"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

بدوره، أعرب الكاردينال بارولين عن "سعادته البالغة بتطورات مستشفى بامبينو جوزيه للأطفال أيضًا باسم البابا فرانسيس، وذلك لجميع التحسينات التي جرت وتهدف إلى تقديم خدمة أفضل، وتقديم خدمة فعالة بشكل متزايد للأطفال وأسرهم"، مضيفا: "نعمل جميعًا من أجل نفس الهدف: بالنسبة للإنسان لأنه عند علاج طفل يتم رعاية جميع أفراد العائلة أيضًا".

وسيتم تخصيص المساحات لحوالي 13 ألف مريض يعانون من أمراض الأطفال النادرة. وتشمل أمراض القلب والعيون والأمراض الجلدية والأوعية الدموية والتهابات المناعة وأمراض الدم والجهاز العصبي والتمثيل الغذائي والرئوي وأمراض الكلى والمسالك البولية والتشوهات.