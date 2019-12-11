البرلمان المجري يمرر قانونا يضيق الخناق على مسارح البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مرر البرلمان المجري اليوم الأربعاء قانونا يزيد سيطرة الحكومة على مسارح البلاد، حيث وافقت الأغلبية، التي تقف وراء رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومي المحافظ، على القانون، الذي تم الدفع كإجراء طارئ.

وذكر موقع "444 دوت إتش يو" الإخباري أن نواب المعارضة وضعوا على وجوههم أقنعة مسرحية سوداء. ودعم 115 نائبا القانون مقابل اعتراض 53 آخرين.

ويتضمن القانون إقامة"مجلس ثقافي وطني" يتولى وضع "إستراتيجية مركزية للقطاعات الثقافية" وتتولى الحكومة إدارة المجلس ، الذي يزيد من دورها في إدارة المسارح المحلية والتمويل.

وتأتي خطوة الحكومة بشأن الساحة الثقافية عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب "فيدز" المنتمي إليه أوربان في الانتخابات المحلية التي أجريت في أكتوبر، حيث خسر أمام المعارضة في بودابست وعشر مدن أخرى رئيسية.

وطرحت الحكومة مشروع القانون ودفعت به رغم التماس ضده وقع عليه أكثر من 50 ألف شخص.

وجاء في الالتماس أن الحكومة تعتزم "إزالة التمويل الثقافي الوطني" وتعيين مدرائها للمسارح المدعومة من الدولة، باستخدام التمويل كنفوذ. وأضاف الالتماس أن الحكومة سوف توقف التمويل المستقل للمسارح "أي الحكم عليها بالموت".

وقام عدة آلاف بمسيرة يوم الاثنين في بودابست إلى جانب عمدة المدينة الجديدة جيرجيلي كاراكسوني للاحتجاج على الخطة.

ويتعرض أوربان للانتقاد من جانب الاتحاد الأوروبي لتقويض المؤسسات الديمقراطية المجرية منذ توليه منصبه لفترة ولاية ثانية في 2010.

لقد قام بتغيير القانون الانتخابي بحيث يناسب حزب فيدز –الذي فاز مجددا في 2014 و2018 – واتخذ خطوات لتكميم الإعلام المعارض والمنظمات غير الحكومية.