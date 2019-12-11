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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وزاد نيكي 0.05 في المئة ليصل إلى 23421.14 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة مسجلا 1720.33 نقطة.