 المؤشر نيكي يرتفع 0.05% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.05% في بداية التعامل بطوكيو

امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 5:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 5:35 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وزاد نيكي 0.05 في المئة ليصل إلى 23421.14 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة مسجلا 1720.33 نقطة.


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