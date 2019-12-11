الرئيس العراقي يجتمع مع رؤساء الجامعات وممثلي الاتحادات لتسمية رئيس حكومة جديد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الحكومة بقبول الشعب وأن يلبي تطلعاته.

وأكد الرئيس العراقي- خلال اجتماعات منفصلة مع عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين ورؤساء وممثلي النقابات المهنية في إطار الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف الرسمية والشعبية لاختيار رئيس جديد للحكومة أنه يجب أن يلبي تطلعات الشعب و"آماله في حياة حرة كريمة، ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية".

ودعا إلى "ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون المتظاهرين والأمن العام".

واستمع الرئيس العراقي عبر حوار صريح وبناء، إلى وجهات نظر الحضور في الاجتماعات بصدد الحركة الإصلاحية، ومطالبها المشروعة، وكيفية العمل على ان تكون التظاهرات السلمية منطلقاً لعملٍ إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية والشروع بمرحلة إعادة بناء الوطن وحماية حقوق المواطنين.

ومضت تسعة أيام على المهلة الدستورية للرئيس العراقي لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة على خلفية استقالة حكومة عادل عبد المهدي بضغط من المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وتسع محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر الماضي.