 الولايات المتحدة تفرض مجموعة من العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في 8 دول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تفرض مجموعة من العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في 8 دول

وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.
وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 12:01 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 12:01 ص

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، مجموعة من العقوبات على 20 شخصا في 8 دول لدورهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتستهدف العقوبات مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في ميانمار وباكستان وليبيا وسلوفاكيا والكونغو وجنوب السودان والسعودية وروسيا.

كما استهدفت العقوبات أيضا ستة كيانات يمتلكها أو يسيطر عليها هؤلاء الأشخاص.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تستهدف فرض "عواقب مهمة وملموسة" على الأشخاص المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذين يتربحون منها أيضا.

ويأتي الإعلان عن العقوبات بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 1948


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