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«تايم» الأمريكية تختار ناشطة مناخ صاحبة 16 عاما شخصية العام

الناشطة المعنية بالمناخ السويدية جريتا تونبرج
الناشطة المعنية بالمناخ السويدية جريتا تونبرج
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 8:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 8:11 م

اختارت مجلة تايم الأمريكية، اليوم الأربعاء، الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج، 16 عامًا، لتكون شخصية العام.

وبدأت «تونبرج» حركة عالمية للفت الانتباه إلى ظاهرة التغير المناخي، حيث تخلفت عن الفصول الدراسية الخاصة بها خلال أيام الجمعة من كل أسبوع.

وقالت «تايم»: «لقد نجحت تونبرج فى إحداث تحول في المواقف العالمية، ونقل الملايين من حالة الغموض والقلق خلال منتصف الليل، إلى حركة عالمية تدعو إلى اتخاذ إجراء عاجل...لقد وجهت دعوة أخلاقية لأولئك الراغبين فى العمل، وانتقدت أولئك الذين لا يرغبون في العمل في هذا الاتجاه».

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