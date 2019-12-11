الحكومة الألمانية تأسف للعرقلة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية

انتقدت الحكومة الألمانية العرقلة الأمريكية في عملية تعيين وسطاء جدد لفض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، في برلين، إن الحكومة تأسف لمعرفة أن تسوية النزاعات التجارية الدولية لم تعد فعالة بعد الآن بسبب عرقلة الولايات المتحدة تسمية قضاة استئناف جدد في المنظمة.

وأضافت المتحدثة أن منظمة التجارة العالمية أداة رئيسية لتجارة عالمية حرة وقائمة على قواعد، مضيفة أنه تم طرح مقترحات لإصلاح المنظمة.

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة تجري مباحثات مع دول حول حلول انتقالية محددة المدة لتسوية النزاعات التجارية، في حال استمرار عرقلة هذه الآلية داخل المنظمة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعرقل منذ سنوات تعيين قضاة استئناف جدد في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن قل عددهم من سبعة إلى ثلاثة قضاة، وهو أدنى حد منصوص عليه في لوائح المنظمة، وانتهت أمس الثلاثاء مدة تفويض قاضيين آخرين، وبالتالي يغيب عن المنظمة عنصر رئيسي في فض النزاعات.

وتعتبر إجراءات فض النزاعات من أكبر إنجازات منظمة التجارة العالمية، حيث تلتزم كافة الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 164 دولة، بالقرارات الصادرة عن قضاة فض المنازعات. ويستدعي أعضاء المنظمة لجنة فض المنازعات في حوالي ثلثي الحالات.