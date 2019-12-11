الإمارات تدعم مركز التكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ساهمت الإمارات في دعم تأسيس مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة "لاهاي" الهولندية، حيث أشرفت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الإمارات بهولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تسليم المساهمة.

وقالت العتيبة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء - :"إن هذه المساهمة تأتي استمرارًا لدعم الإمارات المستمر لعمل المؤسسات والمنظمات الدولية"، مشيرة إلى حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت دعم بلادها للجهود الرامية إلى تحسين سبل تطبيق الاتفاقية على المستوى الدولي والعمل على رفع قدرة المنظمة لمواكبة آخر التطورات في العلوم والتكنولوجيا؛ بهدف التصدي لتهديدات الأسلحة الكيميائية الجديدة، معربة عن شكرها لإدارة العامة للمنظمة على جهودها، متمنية التوفيق في إتمام هذا المشروع.